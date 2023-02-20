Задержан генерал Хачатуров в Армении

️Следком Армении задержал генерал-майора запаса Григория Хачатурова, готовится ходатайство о его аресте, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Бывшего командира 3-го армейского корпуса задержали после того, как генпрокурор Анна Вардапетян получила одобрение парламента на уголовное преследование экс-министра обороны Сейрана Оганяна.