https://news.day.az/world/1539941.html Задержан генерал Хачатуров в Армении
Задержан генерал Хачатуров в Армении
️Следком Армении задержал генерал-майора запаса Григория Хачатурова, готовится ходатайство о его аресте, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
Бывшего командира 3-го армейского корпуса задержали после того, как генпрокурор Анна Вардапетян получила одобрение парламента на уголовное преследование экс-министра обороны Сейрана Оганяна.
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