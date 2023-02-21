Три человека погибли, еще 213 пострадали в результате последнего землетрясения в Турции
5 ilədək dəyişməz 14,5%-dən zaminsiz, komissiyasız 40 000 manatadək kredit

Число погибших в результате последнего землетрясения в Турции достигло трех человек, еще 213 человек пострадали.

Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сообщил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

Ранее сообщалось об одном погибшем и восьми раненых.

Напомним, что в турецкой провинции Хатай в понедельник произошло два землетрясения магнитудами 6,4 и 5,8.