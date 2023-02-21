https://news.day.az/world/1539944.html Три человека погибли, еще 213 пострадали в результате последнего землетрясения в Турции - ВИДЕО
Три человека погибли, еще 213 пострадали в результате последнего землетрясения в Турции - ВИДЕО
Число погибших в результате последнего землетрясения в Турции достигло трех человек, еще 213 человек пострадали.
Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сообщил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.
Ранее сообщалось об одном погибшем и восьми раненых.
Напомним, что в турецкой провинции Хатай в понедельник произошло два землетрясения магнитудами 6,4 и 5,8.
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