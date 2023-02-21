СМИ сообщили о пяти погибших при землетрясении в Сирии

Пять человек погибли в нескольких сирийских городах при землетрясении, произошедшем в понедельник. Об этом сообщают арабские телеканалы, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным телеканала Al Arabiya, четыре человека погибли при панике и в давке, возникших при подземных толчках в городах Алеппо и Тартус. Еще одна женщина, как свидетельствует телеканал Sky News Arabia, погибла в городе Латакия, расположенном на побережье Средиземного моря.

По информации Al Arabiya, некоторые из погибших умерли от сердечных приступов во время первых подземных толчков. Телеканал сообщает также о случаях, когда люди выпрыгивали из окон домов из опасений быть заваленными обломками в случае обрушения здания.

Противоречивые и разрозненные сведения поступают о пострадавших. Так, Sky News Arabia приводит данные о более чем 100 травмированных в Латакии. Телеканал Al Hadath информирует о 470 пострадавших от землетрясения на всей сирийской территории, как в областях, подконтрольных центральным властям, так и в районах, где действует оппозиция.

Данные представителей официальных властей по этому поводу не приводятся.