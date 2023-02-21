https://news.day.az/world/1539962.html Израильская компания показала уничтожение БПЛА боевым модулем Typhoon - ВИДЕО
Израильская компания показала уничтожение БПЛА боевым модулем Typhoon - ВИДЕО
Израильская компания Rafael представила обновление дистанционно управляемого боевого модуля Typhoon, предназначенного для борьбы с небольшими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Соответствующее видео опубликовано на YouTube, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
В ролике, показанном компанией, можно заметить модуль, установленный в носовой части корабля. Там же показана работа электрооптической системы прицеливания, при помощи которой 30-миллиметровая пушка наводится на дрон, который впоследствии успешно уничтожается.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре