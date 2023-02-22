Хулиган кулаками разбил стекло дверей вагона в метро Москвы

Пьяный мужчина кулаками разбил стекло закрывшихся дверей вагона в московском метро. Об инциденте сообщает МВД Медиа.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, ЧП произошло в вечернее время на платформе станции метро "Тверская". Хулиганом оказался гражданин одной из стран ближнего зарубежья.

Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, после окончания посадки пассажиров к составу поезда подошел агрессивно настроенный мужчина, который был к тому же пьян. Несколькими ударами он разбил стекло закрывшихся дверей вагона.

Полицейские Полка по сопровождению поездов незамедлительно задержали дебошира и доставили его в отдел полиции для разбирательства.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о вандализме. С него взяли обязательство о явке.