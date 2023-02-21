Серия землетрясений принесла Турции новые разрушения

Новая серия разрушительных землетрясений прокатилась по юго-востоку Турции. Подземные толчки магнитудой 6,4 привели к разрушениям того, что осталось в провинциях после недавней трагедии. Согласно последним данным, число погибших в провинции Хатай достигло 4, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Похоже что в этот раз, многие были готовы и действовали мгновенно. Так, персонал одной из больниц начал эвакуировать пациентов сразу после первых колебаний. Судя по кадрам очевидцев, жители едва успевали выбежать на улицу, как здания складывались и превращались в груду обломков.

Паника охватила пассажиров единственного работающего в регионе аэропорта. Почувствовав тряску в зале ожидания, они бросились на пол.

Больше всего пострадал регион Хатай. Местные жители сейчас пытаются покинуть зону бедствия из-за чего возникли гигантские пробки. Сразу в нескольких кварталах после обрушения начались пожары.

Экстренный службы развернули полевой госпиталь и лагерь для местных. Тысячи человек за одну ночь остались без крыши над головой.