Необычный гость в контейнере с мусором в Томске

В сибирском городе не успели спасти экзотического гостя. В Томске в мусорном баке был обнаружен питон, который просто замерз насмерть, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Питомца просто выбросили за ненадобностью. Он не выглядел больным и вообще был довольно упитан.