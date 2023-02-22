https://news.day.az/world/1539984.html Необычный гость в контейнере с мусором в Томске
Необычный гость в контейнере с мусором в Томске
В сибирском городе не успели спасти экзотического гостя. В Томске в мусорном баке был обнаружен питон, который просто замерз насмерть, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Питомца просто выбросили за ненадобностью. Он не выглядел больным и вообще был довольно упитан.
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