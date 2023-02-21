https://news.day.az/world/1539989.html В Японии начался сезон цветения сакуры - ВИДЕО
В Японии начался сезон цветения сакуры - ВИДЕО
В японской префектуре Сидзуока зацвела сакура. В поселок Кавадзу съехались сотни туристов со всей страны, передает Day.Az со ссылкой на Известия.
Всего в районе растет более 850 деревьев сакуры. В этом году из-за теплой погоды цветы распустились немного раньше, чем обычно. Cакура цветет всего две недели.
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