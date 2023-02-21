В Японии начался сезон цветения сакуры

В японской префектуре Сидзуока зацвела сакура. В поселок Кавадзу съехались сотни туристов со всей страны, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Всего в районе растет более 850 деревьев сакуры. В этом году из-за теплой погоды цветы распустились немного раньше, чем обычно. Cакура цветет всего две недели.