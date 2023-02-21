https://news.day.az/world/1540005.html Взломан сайт Charlie Hebdo, высмеявший землетрясение в Турции - ВИДЕО
Взломан сайт Charlie Hebdo, высмеявший землетрясение в Турции - ВИДЕО
Турецкие хакеры взломали сайт французского издания Charlie Hebdo, насмехавшегося ранее над разрушительным землетрясением, произошедшим в Турции утром 6 февраля.
Как передает Day.Az со ссылкой на Hurriyet, на сайте был размещён портрет основателя современного турецкого государства Мустафы Кемаля Ататюрка и военный марш "Мехтер".
Напомним, что ранее издание выпустило карикатуру, комментирующую землетрясение в Турции с текстом: "Нет необходимости посылать танки".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре