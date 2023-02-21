На берегу Японии нашли таинственный шар

Японская полиция ограничила доступ к пляжу Энсюхама в городе Хамамацу (префектура Сидзуока в Японии) после того, как там нашли таинственный шар диаметром 1,5 метра, предположительно сделанный из железа. Об этом сообщает телеканал Daiichi TV, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Шар обнаружила местная жительница, она и позвонила в полицию около 08.45 по местному времени. Доступ на пляж закрыт, а движение в местном районе строго регулируется. Полиция проверила территорию пляжа, о других подозрительных предметах пока не сообщается.

Сейчас объект изучают специалисты, прибывшие на место, а также эксперты в силах самообороны Японии и береговой охраны.