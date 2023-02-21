Учитель музыки играет на пианино после землетрясения в Турции

В Сети распространились кадры, как учитель музыки Озан Джан Алкая играет на пианино после разрушительного землетрясения в Турции.

Как передает Day.Az, на кадрах видно, что в одной из комнат музыкальной школы все вверх дном, но для человека, столкнувшегося со стихийным бедствием, это стало своего рода формой творческого самовыражения.

Оператор, снимающий это видео, показывает как на фоне музыки щебечут птицы, светит солнце, словно за окном ничего не произошло, а жизнь все также идет своим чередом.

Представляем данное видео: