ООН еще раз призвала талибов открыть университеты и школы для женщин

Миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА) за месяц до начала учебного года в Афганистане вновь обратилась к талибам с призывом отменить запрет на образование для женщин, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Через месяц школы и университеты по всему Афганистану откроют свои двери для нового учебного года, но не для миллионов женщин и девушек. Это нарушение прав человека и колоссальный акт самовредительства. МООНСА призывает власти действовать сейчас, чтобы защитить жизни, средства к существованию и будущее [женщин]", - говорится в сообщении, опубликованном во вторник в Twitter миссии.

В конце января стало известно, что министерство высшего образования временного правительства, сформированного движением "Талибан", разослало письма университетам Афганистана, в которых запретило "до дальнейшего уведомления" регистрировать женщин для участия во вступительных экзаменах в 2023 году.

В декабре прошлого года талибы приостановили занятия для девушек в афганских вузах, ввели запрет на присутствие в университетах женщин, включая представительниц профессорско-преподавательского состава, и распорядились отстранить женщин от работы во всех национальных и международных неправительственных организациях. Эти решения вызвали волну критики со стороны ряда иностранных государств и международных организаций, включая ООН.