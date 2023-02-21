Британия столкнулась с дефицитом помидоров

В Великобритании начался дефицит помидоров из-за низкого урожая в ключевых государствах-поставщиках. Об этом во вторник, 21 февраля, сообщает газета Daily Telegraph, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Как пишет издание, зимой главными поставщиками помидоров в Британию являются Марокко, Нидерланды и Испания. При этом после Brexit Британия в основном рассчитывает на импорт томатов из Марокко. Однако в прошлом году урожай в Марокко пострадал из-за наводнений и холодов. Урожай в Испании тоже оказался слабым из-за продолжительного периода низких температур.

Кроме того, на поставки повлияло введение новых более жестких ограничений на экспорт из Марокко и рост цен на удобрения на фоне эскалации конфликта в Украине.