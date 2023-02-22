Каналы в Венеции обмелели

Более чем на полметра от нормального снизился уровень воды в каналах Венеции. Как сообщили синоптики, причиной этого явления стало отсутствие осадков в связи с установившимся актициклоном, передает Day.Az со ссылкой на Московский Комсомолец.

Движение гондол по знаменитым каналам, а также перемещение судов экстренных служб по некоторым из них оказалось невозможным. В северных района Италии засуха продолжается уже несколько месяцев. По данным природозащитной организации Legambiente, объем снега в Альпах в этом году уменьшился на 53%. Водные запасы рек сократились более, чем на 60%. Как сообщил эксперт из Национального центра исследований Массимильяно Паскуи, для восстановления гидробаланса необходимо по крайней мере 50 дней осадков. Ранее основной проблемой Венеции считались наводнения, самое серьезное из которых за последние несколько лет произошло в 2019 году. Тогда стихийное бедствие нанесло урон в размере более чем 1 млрд евро ($1,1 млрд).