СМИ сообщили о взрыве в центре Кабула

Взрыв произошелво вторник в центре Кабула. Об этом сообщила газета Hasht-e Subh со ссылкой на местные источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По их данным, инцидент произошел в 10:40 по местному времени недалеко от мечети. Телеканал Tolo News проинформировал со ссылкой на секретаря полицейского управления Кабула Халида Задрана, что сдетонировала магнитная мина, заложенная в частный автомобиль. По версии Задрана, пострадавших в результате взрыва нет, ведется расследование обстоятельств случившегося.