В Европе испугались прекращения поставок лекарств из Китая

Разведка Чехии заявила об угрожающем Европейскому союзу (ЕС) прекращении поставок лекарств из КНР. Об этом пишет Euractiv со ссылкой на слова главы чешской разведывательной службы Михаля Куделки, передает Day.Az.

"Мы даже не можем себе представить, что произойдет, если Китай прекратит производство лекарств для Европы в результате международного кризиса или конфликта", - отметил он.

По его словам, Китай угрожает европейской безопасности и стабильности на многих уровнях, теперь включая и фармацевтический. Отмечается, что в марте Европейская комиссия представит долгожданную Фармацевтическую стратегию ЕС, которая попытается восстановить фармацевтическое производство в Европе.

"Один из уроков кризиса заключается в том, что Европа не может оставаться на 95 процентов зависимой от нескольких азиатских стран в отношении доступа к лекарствам", - заключил Куделка.