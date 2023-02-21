Поезд снес выехавший на пути автовоз в Казахстане

Поезд столкнулся с автовозом на железнодорожном переезде на западе Казахстана, сообщает Tengrinews. Момент столкновения и последствия аварии попали на видео.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, инцидент произошел в Актюбинской области на железнодорожном переезде трассы Самара - Шымкент. На записи видно, как автовоз остановился на путях, после чего в него врезался поезд. Грузовик получил сильные повреждения, как и автомобили, которые он перевозил.

По предварительным данным, на переезде водитель автовоза проехал на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП мужчина скончался в автомобиле скорой помощи.