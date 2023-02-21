https://news.day.az/world/1540209.html В пострадавших от землетрясения районах будет построено более 70 тыс. домов - Эрдоган
В пострадавших от землетрясения районах будет построено более 70 тыс. домов - Эрдоган
В Турции в районе землетрясения будет построено 70 тысяч домов сельского типа.
Как передает Day.Az, об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган во время своего выступления в турецкой провинции Османие.
Он отметил, что в течение года села будут возрождены.
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