В пострадавших от землетрясения районах будет построено более 70 тыс. домов

В Турции в районе землетрясения будет построено 70 тысяч домов сельского типа.

Как передает Day.Az, об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган во время своего выступления в турецкой провинции Османие.

Он отметил, что в течение года села будут возрождены.