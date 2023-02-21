Глава Тайваня Цай заявила о продолжении укрепления военного сотрудничества с США

Президент Тайваня Цай Инвэнь после встречи с представителями американского конгресса заявила, что ее страна будет более активно сотрудничать с США и другими демократическими партнерами для противостояния авторитарному экспансионизму и изменению климата. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Тайвань и США продолжают укреплять военные связи. В будущем Тайвань будет еще активнее сотрудничать с США и другими демократическими партнерами, чтобы противостоять таким глобальным вызовам, как авторитарный экспансионизм и изменение климата", - отметила лидер Тайваня.