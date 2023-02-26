В ООН прогнозируют продолжение засухи в регионе Африканского Рога

Засуха, длящаяся на протяжении нескольких лет в регионе Африканского Рога, с высокой степенью вероятности продолжится в 2023 году, что потребует от мирового сообщества оказания срочной помощи пострадавшему от нее населению. Об этом заявила во вторник на брифинге в Женеве официальный представитель Всемирной метеорологической организации (ВМО), входящей в систему ООН, Клэр Нюллис, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сезонные прогнозы предполагают немалую вероятность того, что предстоящих в марте - мае дождей вновь будет недостаточно. Если это случится, то это будет шестой плохой сезон", - отметила она. "Нехватка продовольствия и воды, недоедание и вспышки болезней привели к росту смертности, особенно среди детей младшего возраста", - продолжила Нюллис. По состоянию на январь 2023 года от 22,5 до 23,4 млн человек столкнулись с "острым отсутствием продовольственной безопасности" в регионе, в основном из-за засухи в Эфиопии, Кении и Сомали, указала она.

Официальный представитель ВМО напомнила, что нынешняя засуха началась вследствие "слабых дождей в период с октября по декабрь 2020 года и с тех пор усилилась". Все последующие сезоны в регионе Африканского Рога также не было достаточно обильных дождей. "Одной из движущих сил этого явления" стал, по словам Нюллис, продолжающийся уже три года подряд природный феномен Ла-Нинья. Он связан с широкомасштабным охлаждением температуры поверхностного слоя воды в центральной и восточной экваториальной части Тихого океана. Независимо от того, завершится Ла-Нинья в ближайшие месяцы или нет, "для полного восстановления региона потребуется много лет", заключила официальный представитель.

ВМО - специализированное учреждение ООН, ее членами являются 193 государства и территории. Она служит авторитетным источником информации системы ООН по вопросам погоды и климата, состояния атмосферы Земли, ее взаимодействия с сушей и океанами.