В парламенте Финляндии стартовало обсуждение закона о вступлении в НАТО

Парламент Финляндии начал обсуждение законодательства о вступлении в НАТО, пишет Yle. По информации издания, вопрос рассматривается в первом чтении на фоне решения комитета по иностранным делам в пользу атлантических амбиций Хельсинки, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отмечается, сам факт рассмотрения вопроса в парламенте Финляндии называется историческим. Ожидается, что депутаты согласуют вступление в НАТО до новых выборов, которые должны пройти в стране 2 апреля.

При этом для одобрения соответствующего закона парламенту требуется простое большинство голосов, согласно выводу юридического комитета, вопрос о вступлении в НАТО не предполагает передачи серьезных полномочий альянсу, а значит не требует поддержки двух третей депутатов.