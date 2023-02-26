https://news.day.az/world/1540253.html В ООН заявили о росте опасности в мире без контроля над ядерными вооружениями
В ООН заявили о росте опасности в мире без контроля над ядерными вооружениями
Мир без контроля над ядерными вооружениями становится намного опаснее. Об этом заявил представитель генсека ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По его словам, растет риск катастрофических последствий. "Мир без контроля над ядерными вооружениями гораздо более опасен и нестабилен, с потенциально катастрофическими последствиями. Следует приложить все усилия, чтобы избежать такого исхода, в том числе путем немедленного возобновления диалога", - сказал Дюжаррик.
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