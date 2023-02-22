Иран ввел санкции против ЕС и Великобритании
Министерство иностранных дел Ирана сообщило о введении новых санкций против физических и юридических лиц из стран Евросоюза и Великобритании.
Как передает Day.Az, об этом сообщает IRNA.
Как отмечается в заявлении иранского внешнеполитического ведомства в санкционные списки попали 13 юридических лиц и 15 физических лиц из ЕС, а также 8 физлиц из Великобритании.
"Следующие лица и учреждения из Европейского союза и Великобритании запрещены за поддержку терроризма и террористических групп, подстрекающих и поощряющих террористические акты и насилие против иранского народа, вмешивающиеся во внутренние дела Ирана и пропагандирующие насилие и беспорядки в Иране, публикующие ложь и распространяющие ложную информацию об Иране, а также участвующие в эскалации репрессивных санкций против иранского народа, что считается экономическим терроризмом", - говорится в сообщении.
Тегеран утверждает, что санкции стали ответом на ограничительные меры ЕС в отношении Исламской Республики Иран.
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