Число пострадавших в результате землетрясения в Хатае достигло 562 человек

В результате произошедшего 20 февраля землетрясения в турецкой провинции Хатай погибли шестеро, пострадали 562 человека.

Как передает Day.Az, об этом заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

По его словам, состояние 18 пострадавших оценивается как тяжелое.

Напомним, что 20 февраля в турецкой провинции Хатай произошло два землетрясения магнитудами 6,4 и 5,8.