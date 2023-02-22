Экс-министра безопасности Мексики признали виновным в наркоторговле

Жюри присяжных на суде в США во вторник признало экс-министра общественной безопасности Мексики Хенаро Луну виновным по пяти пунктам обвинения.

Как передает Day.Az, об этом сообщила радиостанция MVS Noticias.

По ее данным, три пункта обвинения касаются контрабанды наркотиков, а остальные - участия в организованной преступной деятельности и даче ложных показаний. Ожидается, что приговор в отношении бывшего главы силового ведомства латиноамериканской страны будет вынесен в начале июня текущего года.

Луна возглавлял министерство общественной безопасности при президенте Фелипе Кальдероне, руководившем Мексикой с 2006 по 2012 год. В начале декабря 2019 года он был арестован в штате Техас. Экс-министр, не признающий себя виновным, впервые предстал перед судом в Бруклине в середине декабря 2021 года.

Мексиканские власти подозревают Луну в преступном сговоре для контрабанды кокаина, даче ложных показаний, коррупции, участии в организованной преступной деятельности и других общественно опасных деяниях. В декабре 2020 года они направили в Госдепартамент запрос на его экстрадицию.