В Турции запретили входить в дома с сильными повреждениями

Власти Турции запретили населению входить в сильно поврежденные дома, даже чтобы забрать личные вещи из квартир.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление сделал глава МВД республики Сулейман Сойлу в эфире телеканала TRT.

"Сейсмическая активность в регионе продолжается. Здания, которые необходимо срочно снести [из-за критических повреждений], будут снесены. Входить в здания запрещено, в том числе тем, кто хочет забрать вещи. Теперь запрещено входить и в сильно поврежденные дома. Такие риски мы не можем принять", - сказал он.

Сойлу также указал, что всем губернаторам пострадавших от землетрясения провинций направлен циркуляр относительно усиления контроля над стоимостью услуг перевозки вещей. "Мы видим неадекватный рост цен на перевозку. За это спросит и государство, и бог. Когда мы будем сталкиваться с непомерной стоимостью, будем принимать необходимые меры", - отметил министр.

Ранее в зонах бедствия произошел несколько инцидентов, когда люди оказывались под обломками из-за обрушения зданий, из которых пытались спасти оставшиеся в квартирах личные вещи. Многие здания в результате землетрясения внешне получили не очень серьезные повреждения, и население зачастую считает риски обрушения низкими, хотя скрытый ущерб конструкции может быть критическим.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались и в соседних странах, из которых больше всего пострадала Сирия. В понедельник в провинции Хатай произошли два новых подземных толчка магнитудой 6,4 и 5,8. Число погибших вследствие землетрясений в Турции, как сообщило во вторник турецкое Управление по чрезвычайным ситуациям, возросло до 42 310.