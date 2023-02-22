В Пентагоне произошла утечка данных с электронной почты

Командование сил специальных операции США (USSOCOM, US Special Operations Command) ведет расследование обстоятельств инцидента с утечкой данных Пентагона.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщила телекомпания CNN.

"[Командование] начало расследование предоставленной нам информации о возможной проблеме с облачным сервисом командования", - цитирует CNN представителя USSOCOM Кена Макгроу.

"Единственная другая информация, которую мы можем подтвердить на текущий момент, это то, что ни одна информационная система USSOCOM не была взломана", - добавил он.

Как отмечает телекомпания, утечка была обнаружена 8 февраля независимыми исследователями в сфере кибербезопасности. Cреди взломанных данных были стандартная информация о военных контрактах США и запрос сотрудников американского оборонного ведомства на проверку их документов. Каждый, кто знал IP-адрес сервера, имел доступ к данным на три терабайта без пароля, пока защита сервера не была восстановлена.