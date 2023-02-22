Парламент Венгрии рассмотрит вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Государственное собрание (однопалатный парламент) Венгрии начнет рассматривать соглашения о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО 1 марта и, возможно, ратифицирует их на следующей неделе.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на своем сайте еженедельник HVG, которому стал известен проект повестки дня предстоящих заседаний высшего законодательного органа страны.

"По нашей информации, в соответствии с предложениями о повестке дня, 27 и 28 февраля парламент будет рассматривать другие вопросы, а общие дебаты по поводу членства Швеции и Финляндии в НАТО начнутся только в среду, 1 марта. Таким образом, голосование по этому вопросу может состояться на следующей неделе", - уточнило издание.

Правительство Венгрии ранее поддержало намерение двух стран присоединиться к НАТО и выражало надежду, что парламент ратифицирует протоколы об их вступлении в феврале. При этом и премьер-министр Виктор Орбан, и глава МИД Петер Сийярто обещали постараться сделать так, чтобы решение этого вопроса не затягивалось. Сийярто представил депутатам соответствующие законопроекты еще 14 июля, но в ходе осенней сессии парламента они не рассматривались.

Финляндия и Швеция подали заявки на присоединение к Североатлантическому альянсу 18 мая прошлого года. Протоколы об их вступлении в НАТО из всех 30 стран альянса пока не ратифицировали Венгрия и Турция.