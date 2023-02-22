Си Цзиньпин может посетить Россию в ближайшие месяцы

Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Россию с официальным визитом и проведет встречу с президентом Владимиром Путиным.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

Собеседник издания подчеркнул, что Китай намерен стать более активным игроком на политической арене и повлиять на урегулирование украинского конфликта. По словам журналистов, визит Си Цзиньпина "даст импульс к началу мирных переговоров".

В настоящее время с визитом в России находится дипломат, глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая Ван И. 21 февраля он провел встречу с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым, в ходе которой назвал отношения РФ и Китая "прочными, как скала".

Патрушев в свою очередь назвал отношения РФ и КНР самоценными и сообщил, что Россия продолжает поддерживать позицию Пекина в отношении Тайваня, Синьцзяна, Тибета и Гонконга, особенно в условиях давления коллективного Запада.

22 февраля он встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Ожидается, что Ван И представит китайский вариант плана мирного урегулирования конфликта на Украине.