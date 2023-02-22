Китай провел в Восточно-Китайском море военно-морские учения с боевыми стрельбами

Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая (НОАК) провели учения с боевыми стрельбами в одном из районов Восточно-Китайского моря.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду в официальном аккаунте зоны Восточного боевого командования в мессенджере Wechat.

Информация о дате проведения учений и их районе не приводится. Не уточняются также силы и средства, которые были в них задействованы. Однако на опубликованных фотографиях видно, что речь идет о разных типах кораблей и эсминцах.

В сообщении указывается, что была отработана стрельба по различным целям как на море, так и в воздухе. Для отражения атаки с воздуха на один из кораблей были задействованы средства ПВО, а торпедой поражена цель, которую гидролокатор определил как подводную лодку. Как указали в зоне Восточного боевого командования, учения позволили повысить общие боевые возможности и координацию отдельных кораблей и соединений.

После состоявшейся 2-3 августа поездки спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Тайбэй, которая вызвала резкую критику со стороны материкового Китая, вооруженные силы КНР активизировали проведение учений в разных районах вдоль своего побережья на фоне роста напряженности в Тайваньском проливе. Кроме того, сразу же после этого визита китайская армия провела масштабные военные маневры с ракетными стрельбами в шести зонах акватории Тайваня, в которых были задействованы как флот, так и авиац