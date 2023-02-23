https://news.day.az/world/1540296.html В Китае начался сезон сбора чая - ВИДЕО
В Китае начался сезон сбора чая - ВИДЕО
В китайском уезде Саньцзян в самом разгаре сезон сбора чая. Местные жители собирают чайные листья на большой плантации.
Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, в сборе урожая занято более 2 тыс. человек. Чай из Саньцзяна продается как в Китае, так и в других странах. В планах местных властей - превратить плантацию в туристический объект.
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