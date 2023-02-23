В Китае начался сезон сбора чая

В китайском уезде Саньцзян в самом разгаре сезон сбора чая. Местные жители собирают чайные листья на большой плантации.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, в сборе урожая занято более 2 тыс. человек. Чай из Саньцзяна продается как в Китае, так и в других странах. В планах местных властей - превратить плантацию в туристический объект.