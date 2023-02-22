Госдеп США опубликовал старую версию заявления министров G7

Министерство иностранных дел Японии заявило, что Госдепартамент США накануне по ошибке опубликовал старую версию совместного заявления министров иностранных дел стран "Большой семерки" (G7), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Госдепартамент, по-видимому, намеревался разослать заявление министра иностранных дел Японии Есимасы Хаяси, сделанное на Мюнхенской конференции по безопасности 18 февраля, но вместо этого отправил совместное заявление министров иностранных дел G7 примерно пятимесячной давности", - говорится в сообщении.

По информации японского МИД, на веб-сайте Госдепартамента США в публикации заявления были внесены поправки.