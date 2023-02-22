Крупный пожар на складе в российском городе

В Красноярске в районе "Тихие зори" загорелся склад холодильников, крупному пожару присвоили второй ранг сложности. Происшествие попало на видео, кадры опубликовал Telegram-канал NGS24.RU.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, на появившихся кадрах видно, как клубы черного густого дыма поднимаются над складскими зданиями в российском городе.

По сведениям Telegram-канала Kras Mash, к месту происшествия уже направились огнеборцы. К тушению привлекли 37 человек и 12 единиц техники спецтехники. Информации о пострадавших на данный момент нет.

Дополнение: в красноярском управлении МЧС уточнили, что площадь пожара пожара на складе составляет 2,5 тысячи квадратных метров.