Австралия и Филиппины намерены наладить совместное патрулирование в Южно-Китайском море

Австралия и Филиппины намерены подписать соглашение о стратегическом партнерстве до конца 2023 года и обсуждают идею совместного патрулирования в Южно-Китайском море. С таким заявлением выступил в среду глава австралийского оборонного ведомства Ричард Марлз, находящийся с рабочим визитом в Маниле, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По словам министра, Австралия и Филиппины - две наиболее стратегически близкие друг другу страны в Индо-Тихоокеанском регионе. "Наши государства являются союзниками Соединенных Штатов и <...> полностью привержены мировому порядку, основанному на правилах. Наши национальные интересы и безопасность тесно связаны с соблюдением правил судоходства в Южно-Китайском море", - сказал Марлз. По его словам, правительства обеих стран намерены "вывести отношения между Канберрой и Манилой на беспрецедентно высокий уровень" и подписать соглашение о стратегическом партнерстве до конца 2023 года.

Марлз сообщил также о решении расширить сотрудничество военных ведомств Австралии и Филиппин. "Мы рассматриваем возможность совместного патрулирования в Южно-Китайском море и организации совместных учений", - сказал он. Как ожидается, австралийские военнослужащие примут участие в организованных Манилой учениях "Балакатан" в ближайшие месяцы, а филиппинские военные - в маневрах "Талисман сабр" в августе в Австралии.