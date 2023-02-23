https://news.day.az/world/1540321.html Протестующие пытаются ворваться в здание парламента Албании - ВИДЕО
Протестующие пытаются ворваться в здание парламента Албании - ВИДЕО
Кадры из албанской столицы Тираны, где участники оппозиционного премьер-министру митинга пытались прорвать полицейский кордон и ворваться в здание парламента.
Митингующие обвиняют премьер-министра в коррупции и бездействии на фоне высокой стоимости жизни.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
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