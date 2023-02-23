Протестующие пытаются ворваться в здание парламента Албании
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Кадры из албанской столицы Тираны, где участники оппозиционного премьер-министру митинга пытались прорвать полицейский кордон и ворваться в здание парламента. 

Митингующие обвиняют премьер-министра в коррупции и бездействии на фоне высокой стоимости жизни.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.