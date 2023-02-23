Военным США рекомендуют не есть булки с маком
В Пентагоне заявили, что американским военным рекомендовано воздержаться от употребления в пищу семян мака в любом виде, в том числе в выпечке, чтобы избежать положительных результатов в анализах мочи на наркотики, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В ведомстве подчеркнули, что по последней полученной информации, некоторые виды семян мака могут иметь достаточно высокое содержание наркотического вещества кодеин, чем предполагалось ранее.
"Употребление продуктов с семенами мака может привести к положительным анализам мочи на кодеин", - говорится в заявлении ведомства.
Министерство обороны США пообещало скорректировать рекомендации по мере поступления новых научных данных.
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