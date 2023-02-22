Арестован еще один подозреваемый в покушении на главу МИД Армении

В Армении арестован один из подозреваемых в покушении на министра иностранных дел Арарата Мирзояна.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе Службы нацбезопасности Армении.

Сообщается, что гражданин T.A. принял участие в нападении на Арарата Мирзояна, занимавшего в то время пост спикера парламента, в знак протеста против трехстороннего заявления, подписанного между Азербайджаном, Арменией и Россией в ноябре 2020 года.

Отмечается, СНБ Армении представила в суд ходатайство о его аресте на два месяца. Ходатайство было удовлетворено.