В парке Великобритании менее сотни из 227 танков Challenger 2 считаются боеготовыми, притом 14 из них передали Украине. Об этом пишет Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Официальные лица при этом отказываются уточнять, сколько именно танков Challenger 2 готовы к бою, отмечая, что информация относится к вопросам национальной безопасности. Daily Mail со ссылкой на собеседников уточняет, что "танковый голод", вероятно, будет ощущаться еще ближайшие четыре года: только к 2027 году планируют завершить производство боевых машин Challenger 3.

При этом британское правительство отказывается ремонтировать танки Challenger 2. Этот вопрос также обсуждался на парламентском заседании 21 февраля. Чиновники намекнули на то, что текущий заказ правительства на производство 148 единиц боевых машин будет увеличен.