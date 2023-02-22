В Турции необходимо построить полмиллиона новых домов

В Турции после землетрясений с эпицентрами в Кахраманмараше необходимо построить не менее 500 тыс. новых домов, заявили в ООН.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, эксперты ООН привлекли внимание к тому, что в результате бедствия без крова остались 1,5 млн человек.

"‎Это, безусловно, крупнейшее землетрясение в истории Турции и, возможно, крупнейшее стихийное бедствие, с которым когда-либо сталкивалась страна", - сказала Луиза Винтон, постоянный представитель Программы развития ООН (ПРООН) в Турции.

Подчеркивая ошеломляющие масштабы предстоящей задачи по восстановлению Турции, Винтон пояснила, что, по оценкам, в первую очередь необходимо расчистить от 116 до 210 млн тонн обломков.

"Для сравнения, последнее крупное землетрясение в Турции в 1999 году, которое также сопровождалось большим количеством жертв, привело к образованию 13 млн тонн обломков", - сказала она.