Китай и Япония вернулись к диалогу по безопасности

Представители Китая и Япония впервые с февраля 2019 года вступили в диалог по вопросам безопасности. Это было связано с намерением сторон укрепить взаимное доверие после скандала с китайскими аэростатами, обнаруженными в воздушных пространствах других государств, сообщает японское издание Kyodo, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В двусторонней встрече в Токио приняли участие представители МИД и Минобороны двух стран. Офицер по обзору иностранных дел Японии Шигео Ямада в ходе встречи выразил обеспокоенность усилением военного сотрудничества между Россией и Китаем. Замглавы МИД Китая Сун Вейдун предостерег японских партнеров против возможных "негативных шагов" в отношении Тайваня на фоне предыдущих заявлений Токио о приверженности союзу с США.

Помимо Тайваня и аэростатов, болевой точкой в отношениях между двумя азиатскими странами являются разногласия по поводу контролируемых Токио островов Сэнкаку в Восточно-Китайском море.