Германия отказалась ремонтировать «Северные потоки»

Вопрос ремонта "Северных потоков" решат компании-участники проекта или уже Россия. Об этом "Известиям" 22 февраля заявили в министерстве экономики и защиты климата Германии (BMWK), передает Day.Az со ссылкой на Известия.

В пресс-службе ведомства сообщили, что не могут комментировать возможность ремонтных работ на "Северном потоке - 1" и "Северном потоке - 2" после взрывов.

"Это относится исключительно к решениям на уровне бизнеса или уже российского государства. Трубопроводы принадлежат Nord Stream 1 AG и Nord Stream 2 AG", - отметили в BMWK.