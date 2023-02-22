В Швеции забили 160 тысяч кур

Вспышка сальмонеллеза в хозяйстве крупнейшего производителя куриных яиц Швеции вынудила умертвить 160 тыс. кур-несушек. Об этом в среду сообщило агентство TT, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, первый случай инфекционного заболевания птицы был зарегистрирован в хозяйстве в январе, после чего управление сельского хозяйства страны ужесточило контроль за птицефабриками. "Мы исходим из того, что это не новая вспышка, а часть начавшейся ранее <...>", - приводит агентство слова ветеринара управления Марии Люнд.

В январе из-за сальмонеллеза были забиты 165 тыс. несушек. В начале этой недели ряд торговых сетей Швеции по той же причине отозвал партии куриных яиц.