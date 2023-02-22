Момент ДТП с участием врио главы МЧС Москвы

В распоряжении РЕН ТВ появились кадры, на которых запечатлен момент аварии с участием врио главы МЧС Москвы Юрием Ткаченко.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, напомним, что он ехал с водителем на служебной машине на место пожара, который вспыхнул в общежитии на Международной улице.