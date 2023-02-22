https://news.day.az/world/1540411.html Кейт Миддлтон публично оконфузилась на благотворительном мероприятии - ФОТО
Кейт Миддлтон публично оконфузилась на благотворительном мероприятии - ФОТО
Жена принца Уильяма Кейт Миддлтон во время благотворительного мероприятия взялась печь блинчики и не смогла справиться даже с одним. Готовка зашла в тупик, когда нужно было перевернуть блинчик на сковородке, пишет The Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Московский Комсомолец.
41-летняя Кейт в течение полутора минут героически сражалась с блинчиком на сковороде, пыталась его и подцепить и перевернуть. Не смогла помочь даже находившаяся рядом повар, которая до этого провела всю подготовку к изготовлению блинов.
"Наверное, это лучше не есть", - резюмировала Кейт, глядя на свой получившийся блин.
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