Кейт Миддлтон публично оконфузилась на благотворительном мероприятии

Жена принца Уильяма Кейт Миддлтон во время благотворительного мероприятия взялась печь блинчики и не смогла справиться даже с одним. Готовка зашла в тупик, когда нужно было перевернуть блинчик на сковородке, пишет The Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Московский Комсомолец.

41-летняя Кейт в течение полутора минут героически сражалась с блинчиком на сковороде, пыталась его и подцепить и перевернуть. Не смогла помочь даже находившаяся рядом повар, которая до этого провела всю подготовку к изготовлению блинов.

"Наверное, это лучше не есть", - резюмировала Кейт, глядя на свой получившийся блин.