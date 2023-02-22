В 28 штатах США закрыли школы и офисы

Национальная метеорологическая служба США объявила о повышенном уровне опасности в 28 штатах из-за приближающейся снежной бури, сообщают американские СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Ожидается, что сильный снегопад и порывы ветра обрушатся на большинство районов, расположенных на западе и севере США, и затронут более 60 млн человек.

В ряде штатов, в частности в Северной и Южной Дакоте, Миннесоте и Висконсине, в среду отменены занятия в школах, закрыты офисы. Жителей призывают не выходить на улицу без острой необходимости.

Жители Калифорнии уже во вторник вечером ощутили ураганные порывы ветра и низкие температуры, десятки тысяч человек остались без электричества из-за поваленных линий электропередач.

По прогнозам синоптиков, порывы ветра могут достичь почти 50 км/ч, а температура воздуха в некоторых района может опуститься до минус 30 градусов по Цельсию.

Кроме того, американские метеорологи не исключают рекордно обильного снегопада, что может привести к серьезным проблемам на дорогах и перебоям в работе транспортной системы. Накануне в Миннеаполисе, Денвере и Солт-Лейк-Сити отменили сотни авиарейсов.