Кредиторы Tesla дали совет Маску

Давний инвестор компании Tesla, соучредитель и генеральный директор Gerber Kawasaki Wealth & Investment Росс Гербер заявил, что Илону Маску стоит заняться подбором преемника для компании по производству электромобилей, передает Business Insider, передает Day.Az со ссылкой на АиФ.

По мнению Гербера, руководство сразу несколькими столь глобальными проектами как Tesla, SpaceX и Twitter - это слишком высокая нагрузка даже для Маска.

Инвестор считает, что огромный стресс, который испытывает Маск, возглавляя данные компании, крайне вреден для здоровья миллиардера. Кроме того, Гербер полагает, что в сложившейся ситуации Маск не может управлять Tesla с максимальной эффективностью, а также заявил, что уже заручился поддержкой нескольких крупных акционеров.