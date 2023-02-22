Сотрудников посольства США в Лондоне эвакуировали

Часть сотрудников посольства США в Великобритании эвакуировали, остальных попросили держаться подальше от окон из-за неназванной угрозы безопасности. Об этом сообщает британская газета The Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, в здании находятся правоохранители. Как рассказала газете жительница дома неподалеку, район патрулирует вооруженная полиция и собаки-ищейки.

Причины угрозы безопасности пока не раскрываются. В полиции Лондона заявили, что им известно об инциденте.