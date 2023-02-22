https://news.day.az/world/1540459.html Столкновение протестующих и полиции в Греции - ВИДЕО
Столкновение протестующих и полиции в Греции - ВИДЕО
В центре Афин протестующие кидают в полицию бутылки с зажигательной смесью, а в ответ получают светошумовые гранаты.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Протестующие требовали, чтобы США и НАТО закрыли свои военные базы в стране и прекратили участвовать в интервенциях, а также отмены санкций, введенных в отношении Сирии.
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