Во Франции ученик напал с ножом на учительницу

Ученик средней школы Сен-Тома-д'Аквин во французском департаменте Атлантические Пиренеи напал с ножом на учительницу испанского языка. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал BFM.

Преподавательница получила удар в грудь, у нее зафиксирована остановка сердца и дыхания.

Как сообщила радиостанция RTL, преподавательница умерла от полученных ранений.

По данным радиостанции, 16-летний ученик пронес нож на урок в своем рюкзаке. Точные причины нападения пока не установлены, однако в ходе первого допроса лицеист, как утверждает радиостанция, сообщил правоохранителям, что "услышал голоса, которые сказали ему зарезать учителя".

Официальный представитель правительства Франции сообщил, что министр образования и по делам молодежи Пап Ндиай выехал в коммуну Сен-Жан-де-Луц, где произошло нападение.