Крупнейшая криптобиржа США получила рекордный убыток

Крупнейшая криптовалютная биржа США Coinbase получила рекордный чистый убыток по итогам 2022 года в размере 2,6 миллиарда долларов, указано в отчете компании. В четвертом квартале чистый убыток составил 557 миллионов долларов, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

При этом в 2021 году Coinbase, напротив, получила чистую прибыль в размере 3,6 миллиарда долларов и 840 миллионов долларов в четвертом квартале.

Выручка биржи в четвертом квартале составила лишь 605 миллионов долларов против 2,49 миллиарда долларов за аналогичный период годом ранее. Общая выручка в 2022 году сократилась на 57 процентов в годовом выражении - с 7,3 миллиарда до 3,1 миллиарда долларов.

В отчете Coinbase отмечается, что кроме макроэкономических факторов, таких как высокие процентные ставки и инфляция, положение криптокомпаний ухудшилось из-за "уникальных" событий в самой индустрии. Во-первых, это обвал токена LUNA, который способствовал снижению капитализации рынка криптовалют примерно на 60 процентов и выявил неэффективную практику управления криптовалютными рисками, что в конечном итоге привело к банкротству компаний Three Arrows Capital, Voyager и Celsius. Во-вторых, негативно на индустрию повлиял крах биржи FTX. Вместе эти факторы подорвали доверие инвесторов к криптовалютам.

В то же время в Coinbase указали, что ситуация на рынке улучшилась в текущем первом квартале, и компания получила доход от транзакций в размере 120 миллионов долларов в январе. Тем не менее Coinbase предупредила инвесторов, что не стоит экстраполировать эти результаты на будущее, поскольку прошлый год показал, как быстро может измениться обстановка на рынке.